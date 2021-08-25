Акция выступающих за добровольную вакцинацию собрала около 200 человек

25 августа дождливым вечером около 200 человек собрались на акцию протеста на Домской площади, сообщает LETA. Акция собрала тех, кто выступает против обязательной, но за добровольную вакцинацию. Участники говорили о необходимости дать людям свободу выбора и недопустимости раскола общества.

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Акция протеста организована представителями создающейся партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте".

На мероприятии выступили сам Шлесерс, депутат Сейма Юлия Степаненко, а также бывший депутат Линда Лиепиня.

Шлесерс в своей речи выразил обеспокоенность по поводу тестирования школьников, подчеркнув, что обстоятельства вынудят родителей вакцинировать детей или принять решение о дистанционном обучении. Политик также риторически спросил, что будет, если всех непривитых уволят. Политик упомянул о величине внешнего долга страны, отметив, что нужно сделать все, чтобы он не возрастал далее.

На мероприятии исполнялись традиционные латышские песни.

В Рижской думе сообщили, что планируемая акция протеста будущей партии Шлесерса официально не была заявлена.

Как сообщалось, 18 августа прошла масштабная акция протеста за добровольную вакцинацию и марш в центре Риги, организованная Алдисом Гобземсом ("Закон и порядок"). Эта акция собрала несколько тысяч участников.