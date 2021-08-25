Акция выступающих за добровольную вакцинацию собрала около 200 человек
Foto: DELFI

25 августа дождливым вечером около 200 человек собрались на акцию протеста на Домской площади, сообщает LETA. Акция собрала тех, кто выступает против обязательной, но за добровольную вакцинацию. Участники говорили о необходимости дать людям свободу выбора и недопустимости раскола общества.

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Акция протеста организована представителями создающейся партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте".

На мероприятии выступили сам Шлесерс, депутат Сейма Юлия Степаненко, а также бывший депутат Линда Лиепиня.

Шлесерс в своей речи выразил обеспокоенность по поводу тестирования школьников, подчеркнув, что обстоятельства вынудят родителей вакцинировать детей или принять решение о дистанционном обучении. Политик также риторически спросил, что будет, если всех непривитых уволят. Политик упомянул о величине внешнего долга страны, отметив, что нужно сделать все, чтобы он не возрастал далее.

На мероприятии исполнялись традиционные латышские песни.

В Рижской думе сообщили, что планируемая акция протеста будущей партии Шлесерса официально не была заявлена.

Как сообщалось, 18 августа прошла масштабная акция протеста за добровольную вакцинацию и марш в центре Риги, организованная Алдисом Гобземсом ("Закон и порядок"). Эта акция собрала несколько тысяч участников.

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Айнар Шлесерс Алдис Гобземс Юлия Степаненко
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