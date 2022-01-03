Активная гражданская позиция: в 2021 латвийцы голосуют на Manabalss.lv в два раза чаще
Foto: LETA

За 2021 год почти в два раза выросло количество голосов на портале общественных инициатив Manabalss.lv. Об этом агентство LETA узнало у представителей платформы.

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В 2021 на Manabalss опубликовали 124 инициативы. 55 из них попали к адресатам в Сейме, министерствах и самоуправлениях, а 14 инициатив были осуществлены. Еще 39 идей жителей сейчас рассматривают.

В общей сложности инициативы получили 529 838 голосов — это на 44% больше, чем в 2020 году. Больше всего голосов получила инициатива за добровольную вакцинацию, ее поддержали 54 176 человек. А быстрее всего нужное количество голосов собрала инициатива "О спорте детям", связанная с ковид-ограничениями.

В 2021 году к платформе присоединились 65 516 новых участников и теперь общее количество пользователей Manabalss.lv — около 410 100 человек или 22% всех жителей Латвии.

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