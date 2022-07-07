Активнее "вылавливают" не говорящих по-латышски педагогов

Из-за изменений в законе об образовании, которые предусматривают увеличение доли госязыка, а также из-за событий в Украине в прошлом учебном году больше внимания, чем раньше, уделялось тому, действительно ли педагоги знают и употребляют латышский язык на высшем уровне, отмечает Государственная служба качества образования (ГСКО). Об этом пишет Latvijas avīze.
Пока не найдено юридически верного решения, как аннулировать удостоверения о владении государственным языком у тех, кто в реальности латышский язык на должном уровне не знает.
За последние четыре года Центр государственного языка (ЦГЯ) выявил 396 педагогов, у которых имеется документальное подтверждение о знаниях госязыка на высшем уровне, но в действительности на таком уровне латышским языком они не владеют. 80 таких педагогов было выявлено в первом полугодии текущего года.
ЦГЯ проводит проверки в учебных заведениях и на основании собственных контрольных программ, и реагируя на жалобы. Как сообщила представитель ГСКО Яна Вейнберга, инспекция тоже иногда предлагает ЦГЯ отправить инспектора в какое-либо образовательное учреждение. Это происходит в случаях, когда служба получает жалобу на то, что педагог или сотрудник школы недостаточно владеет латышским языком, а также тогда, когда представители ГСКО побывали в школе с проверкой и у них возникли подозрения в том, что педагог недостаточно хорошо знает государственный язык.