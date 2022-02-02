Алдиса Гобземса хотят отстранить от участия в шести заседаниях Сейма
Foto: DELFI

Алдис Гобземс своим отношением к полиции во время организованных им акций протеста нарушил ряд пунктов кодекса этики депутата Сейма, считает большинство членов парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям. В связи с этим на рассмотрение направлен законопроект, который запретит политику принимать участие в шести заседаниях парламента, пишет rus.lsm.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В число нарушений, допущенных Гобземсом, входит неуважение к Сатверсме и прочим нормативным актам. Кроме того, депутат нарушил пункт, касающийся того, что депутат в публичных высказываниях должен воздерживаться от слов, жестов и действий, которые могут задеть других людей, а также не должен использовать несовместимые с депутатской должностью высказывания.

Гобземс нарушил и пункт, согласно которому депутат не должен допускать высказывания или поддерживать действия, которые можно оценить как призыв к противозаконной деятельности. Кроме того, нарушен и еще один пункт – депутат должен подчиняться законным требованиям стоящих на страже порядка должностных лиц.

Также комиссия увидела признаки нарушения пункта, который гласит, что депутат должен быть вежлив по отношению к работникам Сейма, других государственных и муниципальных структур, а также к любому члену общества.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Познавай ИТ-профессии. Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик
История Никлавса. Делать то, чего никогда раньше не делал
Чему мы научились, работая удаленно
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ