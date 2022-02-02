Алдиса Гобземса хотят отстранить от участия в шести заседаниях Сейма

Алдис Гобземс своим отношением к полиции во время организованных им акций протеста нарушил ряд пунктов кодекса этики депутата Сейма, считает большинство членов парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям. В связи с этим на рассмотрение направлен законопроект, который запретит политику принимать участие в шести заседаниях парламента, пишет rus.lsm.lv.

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В число нарушений, допущенных Гобземсом, входит неуважение к Сатверсме и прочим нормативным актам. Кроме того, депутат нарушил пункт, касающийся того, что депутат в публичных высказываниях должен воздерживаться от слов, жестов и действий, которые могут задеть других людей, а также не должен использовать несовместимые с депутатской должностью высказывания.

Гобземс нарушил и пункт, согласно которому депутат не должен допускать высказывания или поддерживать действия, которые можно оценить как призыв к противозаконной деятельности. Кроме того, нарушен и еще один пункт – депутат должен подчиняться законным требованиям стоящих на страже порядка должностных лиц.

Также комиссия увидела признаки нарушения пункта, который гласит, что депутат должен быть вежлив по отношению к работникам Сейма, других государственных и муниципальных структур, а также к любому члену общества.