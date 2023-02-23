Александр Барташевич сохранил пост мэра Резекне

Александр Барташевич, исключенный несколько недель назад из "Согласия", сохранил должность председателя Резекненской городской думы. Отставку Барташевичатребовала оппозиция. Однако большинство депутатов — все они были избраны в думу от "Согласия" — проголосовали против отставки.

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Таким образом голосование показало, что все депутаты Резекненской городской думы, избранные от "Согласия", остались лояльны мэру Барташевичу, невзирая на то, что он исключен из партии. Напомним, что Барташевич занимает пост мэра Резекне уже четвертый созыв думы подряд.

В Резекненскую городскую думу от "Согласия" в 2021 году были избраны 8 депутатов — все они входят в правящую коалицию. В оппозиции — три депутата, избранных общему списку Национального объединения, Латвийской Зеленой партии, "Нового Единства", Латвийского объединения регионов и Латгальской партии, по одному депутату от "Прогрессивных" и "Консервативных".

Оппозиция настаивала на отставке Барташевича, утверждая, что "позволяет себе разделять людей по национальному признаку, явно тормозит интеграционные процессы, что особенно в нынешних условиях создает дополнительную угрозу безопасности", не может выразить четкую позицию по вопросам войны на Украине, призывает Латвию занять позицию нейтральной страны в войне.

Последствия раскола "Согласия"

Прошение о выражении недоверия мэру Резекне Барташевичу было подано оппозицией после того, как произошел фактический раскол в "Согласии", от которого был избран градоначальник.

Еще до партийного конгресса из партии "Согласия" вышел мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, а также все депутаты Даугавпилсской городской думы, входящие в правящую коалицию.

Александр Барташевич, претендовавший до партийного съезда на должность председателя партии, вместе с главами ячеек "Согласия" в Резекненском и Лудзенском краях проигнорировал конгресс и призывал других сопартийцев сделать то же самое. Это стало отчасти ответом на то, что рижское крыло "Согласия" публично обвинило Александра Барташевича в том, что он якобы во внутрипартийных дебатах заявил, что Латвия должна быть нейтральной страной во внешней политике, что противоречит членству в НАТО и ЕС. Сам политик уже дал по этому повожу объяснения Службе государственной безопасности и сказал, что в заявлении рижского отделения партии была дана ложная интерпретация его позиции в отношении Украины.

После конгресса Барташевич ставил под сомнение то, что на конгрессе был соблюден кворум, и решение об избрании трех сопредседателей партии Нила Ушакова, Андриса Морозова и Регины Лочмеле, а также нового правления было принято законно. Вскоре новое правление приняло решение об исключении Барташевича из партии. Вслед за ним о выходе из "Согласия" заявил и бывший депутат Сейма Андрей Клементьев.

По итогам конгресса о создании региональной партии объявил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

В свою очередь, мэр Резекне Александр Барташевич заявил, что собирается также создавать партию, но национального масштаба. Известно, что Барташевича поддерживают бывшие члены "Согласия" в Резекненском и Лудзенском краях.

Мэры двух крупных городов Латгалии — Даугавпилса и Резекне — пока не обсуждали сотрудничество, как следует из заявлений как Элксниньша, так и Барташевича. Оба мэра сохраняют посты, что означает: депутаты, избранные в самоуправления от "Согласия", предпочли сохранить лояльность председателям городских дум, а не партии. Так называемый Латгальский бастион власти "Согласия" в Даугавпилсе и Резекне рухнул при том, что мэры, избанные от этой партии, сохранили посты.