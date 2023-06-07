Алексеенко официально лишился должности, от которой давно отстранен
Foto: LETA

Верховный суд не стал возбуждать кассационное дело по решению Рижского окружного суда, который удовлетворил иск Рижской думы к бывшему директору департамента жилья и окружающей среды Анатолию Алексеенко о расторжении трудового договора. Таким образом, решение окружного суда вступило в силу, и трудовой договор между Алексеенко и Рижской думой расторгнут, пишет агентство LETA.

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Окружной суд также постановил взыскать с Алексеенко судебные издержки в размере 75,37 евро в пользу Рижской думы.

В начале мая Верховный суд отклонил кассационную жалобу Алексеенко по еще одному делу, и решение окружного суда, отклонившего жалобу бывшего чиновника на отстранение от должности, также вступило в законную силу.

В январе 2021 года Алексеенко был уволен распоряжением председателя Рижской думы Мартиньша Стакиса. Причина увольнения — конфликт интересов. В свое время чиновник принял на работу в департамент двух женщин — мать своих детей и свою бывшую жену.

Алексеенко стал директором департамента окружающей среды и жилья в 2009 году и за эти годы был замешан в нескольких скандалах. В связи с делом главы квартирного управления Рижской думы Арии Стабини чиновник был отстранен от должности, но затем восстановлен, поскольку дело было признано безнадежным.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследует возможный конфликт интересов Алексеенко. За нарушение ограничений и запретов, установленных для должностных лиц, а также за выполнение функций государственного должностного лица в ситуации конфликта интересов законом предусмотрен штраф в размере от 70 до 700 евро.

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