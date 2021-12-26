Алкоголь и пандемия. Латвийцы начали пить чаще, больше всех – молодежь и мужчины

С начала пандемии 17% опрошенных жителей Латвии начали чаще употреблять алкоголь (6% — намного чаще, 11% — немного чаще), 44% не заметили никаких изменений, 22% вообще не употребляют алкоголь, 14% употребляют алкоголь реже, чем до пандемии, а еще 2% за это время отказались от употребления алкоголя. Об этом свидетельствуют результаты Термометра стресса BENU Aptieka.

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Намного чаще употреблять алкоголь стали мужчины. Среди женщин сейчас алкоголь стали употреблять чаще 14% (4% — намного чаще, 10% — немного чаще), 44% не заметили изменений, 25% вообще не употребляют алкоголь, 14% употребляют алкоголь реже, чем до пандемии, 1% не могли дать конкретного ответа, а 2% опрошенных женщин во время пандемии Covid-19 перестали употреблять алкоголь.

При этом среди опрошенных мужчин 21% стали употреблять алкоголь чаще (9% — намного чаще, 12% — немного чаще), 44% не заметили изменений, 18% вообще не употребляют алкоголь, 14% употребляют алкоголь реже, чем до пандемии, 2% во время пандемии Covid-19 вообще перестали употреблять алкоголь, а еще 2% не могли дать конкретного ответа.

В целом алкоголем больше увлекаются латыши. 17% латышей признались, что во время Covid-19 употребляют алкоголь чаще (6% — намного чаще, 11% — немного чаще), 44% не заметили изменений, 14% употребляют алкоголь реже, чем раньше, 21% вообще не употребляет алкоголь, 2% прекратили употреблять алкоголь во время Covid-19, а еще 1% не смогли дать

конкретного ответа.

Среди русскоязычных 13% признались, что во время Covid-19 употребляют алкоголь чаще (6% — намного чаще, 7% — немного чаще), 40% не заметили изменений, 9% употребляют алкоголь реже, чем раньше, 29% в это время вообще не употребляют алкоголь, а еще 8% перестали употреблять алкоголь во время Covid-19.

Во время Covid-19 алкоголь стали употреблять чаще респонденты молодого и среднего возраста. Например, в возрасте от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет стали чаще пить алкоголь 22% респондентов, в возрасте от 25 до 34 лет — 20% (9% — намного чаще, 11% — немного чаще), в остальных возрастных группах показатель колеблется в пределах 8-14%.

По сравнению с данными, полученными в начале пандемии — в начале апреля 2020 года, сейчас жители Латвии употребляют алкоголь чаще.

Весной прошлого года, т. е. в начале пандемии Covid-19, только 11% респондентов ответили, что стали употреблять алкоголь чаще (4% — намного чаще, 7% — немного чаще), у 46% не было изменений в потреблении алкоголя, 9% в это время употребляли алкоголь реже, чем обычно, а 33% опрошенных отметили, что вообще не употребляют алкоголь.

Также за время пандемии уменьшилась доля респондентов, которые вообще не употребляют алкоголь. Если весной прошлого года их было 33%, то сейчас — 22%.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией интернет-исследований

GEMIUS — было опрошено 3109 респондентов.