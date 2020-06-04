Алкоголь можно будет купить в интернете и после окончания ЧС

Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) не поддержала предложение запретить удаленную продажу алкоголя после окончания чрезвычайной ситуации, сообщает LETA.

Рассматривались предложения по новому закону по преодолению последствий Covid-19. Оппозиция предлагала убрать из закона пункт, который разрешает дистанционную продажу алкоголя.

Депутат Вячеслав Домбровский ("Согласие") подчеркнул, что в дистанционной продаже алкоголя больше нет необходимости, поскольку уменьшились ограничения собраний и перемещений жителей. Представитель Службы госдоходов Байба Шмите-Роке напомнила, что сейчас Комиссия по народному хозяйству рассматривает поправки, которые позволят продавать алкоголь в интернете на постоянной основе. Она сообщила, что потребление алкоголя в Латвии снижается, и опасения Минздрава беспочвенны. Представитель Минздрава Инга Бирзниеце, однако, возразила, что алкоголь не является предметом первой необходимости и разрешать его удаленную продажу не стоит, потому что это увеличит его потребление и сделает его более доступным.

Большинство депутатов комиссии предложение не поддержало.