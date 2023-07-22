Альпинисты из Латвии первыми в мире покорили новый пик и назвали его в честь Украины

В воскресенье, 16 июля, команде латвийских альпинистов удалось достичь ранее недоступной никому вершины в Минджарской долине. Ее высота — 5912 метров, сообщил агентству LETA альпинист Валдис Пуриньш.

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Команде альпинистов во главе с Пуриньшем удалось достичь вершины в сложных погодных условиях. На технически сложных участках лидерство брал альпинист Наурис Хофманис, а также на вершине побывали Эдгарс Маджулис и Инесе Пучека.

Как отмечает Rus.LSM, альпинисты решили дать вершине символическое название "Украинской Воли", "почтив героическую борьбу украинского народа против русских захватчиков".

На следующий день команда альпинистов, в состав которой входили Олег Силиньш, Райвис Хофманис, Наурис Хофманис, Максим Свобода, Эдгарс Маджулис и Валдис Пуриньш, поднялась на соседнюю вершину, высотой 5800 метров.

После двухнедельного отсутствия в Минджарской долине экспедиция клуба «Памир» Латвийского альпинистского союза сегодня возвращается в базовый лагерь Смаила Авиценны.

Предполагается, что после двухдневного отдыха в базовом лагере команда завершит экспедицию восхождением на вершину высотой 7134 метра, сообщил Пуриньш.