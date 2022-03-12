Алуксне готово принять около 100 украинских беженцев и предложить им работу

Самоуправление Алуксне подготовило несколько муниципальных помещений, где могут разместиться до 100 человек из Украины. При необходимости это число может быть увеличено. а предприниматели готовы предложить работу беженцам, сообщила LETA специалист по связям с общественностью Анда Подзиня.

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Также многие жители края проявили отзывчивость и предлагают свое жилье, если нужно разместить беженцев.

Подзиня добавила, что уже сейчас в Алуксненский край к своим родственникам приехали две украинские семьи, еще одна — в пути. Единый телефон доверия работает в самоуправлении с 8 марта. Пока в мэрию обратились лишь местные жители, которые уже приняли родственников или друзей из Украины или собираются их принять в ближайшее время.

По словам Подзини, в первую очередь украинцев интересует оформление документов, льготы и возможность трудоустройства. О необходимости материальной помощи речи не идет, а информационная предоставляется.

В сотрудничестве с "Фондом Алуксненского и Апеского краев" и ассоциацией "Молодежь Алуксненского края" ведется сбор пожертвований — денег, вещей и предметов первой необходимости — для организации приема беженцев и для доставки в Украину. На сегодня удалось собрать 25 070 евро, а также вещей на сумму 12 788 евро — детские подгузники, еда и рации. Фонд сотрудничает с волонтерами Харькова и Запорожья и ассоциацией "Латвийско-украинский конгресс".