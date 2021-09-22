"Амбиции не реализуемы". Отложена разработка основных направлений налоговой политики на 2021-2025 годы

Правительство отдало Министерству финансов распоряжение прервать работу над основными направлениями государственной налоговой политики на период с 2021 до 2025 года. Об этом сообщил парламентский секретарь Минфина Атис Закатистовс.

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Об этом Закатистовс сказал на заседании Комиссии Сейма по долгосрочному развитию, которое откладывалось две недели из-за технических проблем. В среду депутаты комиссии дискутировали о том, почему Минфин так и не разработал основные направления налоговой политики на ближайшие пять лет.

Глава комиссии Вячеслав Домбровский ("Республика") указал, что прежде представители Минфина ссылались на то, что в планы внесла коррективы пандемия Covid-19, хотя Министерству здравоохранения это не помешало своевременно подготовить и представить основные направления политики в своей отрасли. По словам Домбровского, Минздрав жалуется на то, что из-за затягивания сроков Минфином запаздывает внедрение основных направлений политики здравоохранения.

Главы Минздрава и Минфина — Даниэль Павлютс (АР!) и Янис Рейрс ("Новое Единство"), соответственно — периодически пикируются и на заседаниях правительства. Конфликт — традиционен: здравоохранение требует денег, а Минфин не готов выделить средства. Во вторник на Минздрав с критикой накинулся и премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"): он упрекнул ведомство Павлютса в нерасторопности при принятии важных решений — например, о начале массовой ревакцинации.

Атис Закатистовс пояснил, что Covid-19 внес коррективы в налоговую политику и сейчас у правящей коалиции иные приоритеты. "Амбиции, которые были, когда правительство начало работать, сейчас не реализуемы", — признал Закатистовс.

Правительство отложило разработку документа пятилетнего планирования налоговой политики, но новый срок, к которому нужно представить основные направления, так и не был установлен. По мнению заместителя госсекретаря Минфина Илмара Шнюцинса, новый цикл начнется с избрания Сейма нового созыва в октябре 2022 года.