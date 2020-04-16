Амбулаторные услуги будут возобновлены постепенно, в первую очередь диагностика

На переговорах с представителями медицинской отрасли достигнуто соглашение о том, что оказание амбулаторных услуг следует возобновлять постепенно, и желательно начать с диагностики, рассказала журналистам министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Точная дата возобновления конкретных медицинских услуг пока неизвестна, добавила она. Переговоры на эту тему ведутся и с медицинскими учреждениями самоуправлений.

Процесс осложнен тем, что медицинские работники нередко работают и в поликлинике, и в стационаре, что увеличивает риск переноса заболевания. С другой стороны, ограничения на медицинские услуги нельзя сохранять слишком долго, так как это может создать другие риски для системы здравоохранения.