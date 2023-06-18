Американский посол: правительство Латвии приняло дальновидные решения по инвестициям в оборону

Правительство Латвии приняло очень дальновидные решения относительно инвестиций в оборону, которые позволят стране не только защищаться, но и более успешно сотрудничать с подразделениями других стран НАТО, сказал в интервью агентству LETA посол США в Латвии Кристофер Робинсон.

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"Президент США неоднократно подтверждал нашу готовность защищать каждый дюйм территории НАТО. И я могу в очередной раз заверить Латвию, что мы полны решимости делать это", — сказал Робинсон.

Понятно, что НАТО продолжит укреплять свой потенциал обороны и сдерживания, но конкретные решения относительно будущего станут известны после предстоящего саммита, сказал посол.

"Мы намерены и впредь постоянно обеспечивать наше военное присутствие на ротационной основе в вашей стране", — добавил он. В этом месяце пройдут одни из крупнейших военных учений Baltops, в которых США будут работать вместе с Латвией над наращиванием потенциала.

С тех пор как в январе Робинсон начал свою работу в качестве посла США в Латвии, он уже успел вместе с генералом Гунтисом Пуятсом и службой погранохраны побывать на границе с Беларусью, в Лиелварде, Лиепае и Валмиере.

Робинсон выразил Латвии признательность за то, что она делает инвестиции в закупку нового оружия, которое, среди прочего, позволит Латвии и Америке более успешно работать вместе и укрепит общую позицию НАТО.

Он согласился с тем, что инвестиции в оборону, национальные силы обороны и системы вооружений ставят перед бюджетом Латвии серьезные задачи. Однако таким образом Латвия сможет не только защищаться, но и более успешно сотрудничать с подразделениями других стран НАТО. Робинсон также отметил, что в некоторых закупках участвуют сообща все страны Балтии, тем самым посылая четкий сигнал не только своему населению, но и Москве.

На вопрос о крупном пожертвовании США на укрепление восточной границы Латвии посол США ответил, что ему понятно положение Латвии, когда Москва и Минск пытаются использовать беженцев в качестве оружия для дестабилизации и провокаций. "Мы обязались помочь укрепить безопасность Латвии, и это также относится к безопасности ее границ. Это важная задача, над которой мы все должны работать, но Латвия уже сделала ряд дальновидных инвестиций на границе, и мы готовы продолжать наше сотрудничество для защиты ее границ", — сказал Робинсон.

Говоря об энергетической безопасности, посол США выразил признательность за быстрое решение Латвии отказаться от российских энергоресурсов. Он отметил, что у Латвии много преимуществ, таких как возможности для хранения природного газа, потенциал гидроэнергетики и биомассы для производства электроэнергии.

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Робинсон также высоко оценил серьезную работу Латвии в сфере борьбы с коррупцией, подчеркнув: война в Украине еще яснее показала, что борьба с коррупцией является вопросом экономической и национальной безопасности.