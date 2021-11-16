Америкс оставит пост председателя партии "Честь служить Риге"
Foto: DELFI

Председатель партии "Честь служить Риге" Андрис Америкс решил оставить свой пост, который он занимал с 2012 года.

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Сам политик сообщил, что оставляет свой пост, чтобы сконцентрироваться на работе в Европарламенте. Кроме того, он выступает за то, чтобы в преддверии парламентских выборов в 2022 году в партии была молодая команда и новые лидеры.

20 ноября состоится 10-й конгресс партии "Честь служить Риге", на котором будет избран новый председатель, а также правление. На конгрессе будет обсуждаться и возможное участие партии в выборах в 14-й Сейм.

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LETA

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LETA

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Честь служить Риге Андрис Америкс Европарламент Сейм
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