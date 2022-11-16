Amnesty International: Бюро внутренней безопасности не нашло признаков насилия на границе, но ничего не объяснило

Международная правозащитная организация Amnesty International призывает латвийское Бюро внутренней безопасности (IDB) опубликовать полный отчет о расследовании возможного насилия латвийских пограничников и других силовиков против мигрантов и беженцев на латвийско-белорусской границе. Ранее IDB сообщило, что нарушения, о которых сообщали правозащитники, не подтверждены.

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В своем заявлении Amnesty International указывает, что IDB сообщило о том, что доказательств насилия нет, но не выпустило публичный отчет и не предоставило никакой информации по методологии расследования.

13 октября Amnesty International опубликовала отчет, согласно которому латвийские власти производили насильственные выдворения мигрантов на латвийско-белорусской границе в 2021-2022 году, грубо нарушая права мигрантов и беженцев, включая тайное содержание под стражей и даже пытки, и вынуждая людей "соглашаться" на "добровольное" возвращение на родину. Организация призвала латвийские власти провести немедленное, беспристрастное и независимое расследование по этому поводу.

Бюро внутренней безопасности 12 ноября сообщило, что завершило расследование возможного насилия сотрудников Государственной пограничной охраны в отношении мигрантов на латвийско-белорусской границе. По заявлению бюро, проверка проводилась в связи с заявлениями международной организации Amnesty International. При этом AI заявляет, что никто из представителей IDB или других государственных органов Латвии не связывался с ней в рамках этого расследования.

Правозащитники указывают, что IDB, которое, как и погранохрана, находится в подчинении Министерства внутренних дел, не является независимым органом и не имеет права самостоятельно инициировать уголовные расследования. Бюро может осуществлять только внутриведомственную проверку. Ситуации, когда коллеги расследуют действия своих же коллег, создают высокий риск конфликта интересов, подчеркивает AI. Кроме того, полномочия бюро ограничены только двумя латвийскими службами из трех, задействованными на границе во время ЧС — погранохраной и полицией, и не охватывают армию и Службу государственной безопасности. Особое внимание AI обращает на одетых в черную униформу служащих неустановленных спецподразделений, которые, согласно свидетельствам жертв, проявляли наибольшую жестокость. Подчеркивается также, что НГО и других независимых наблюдателей в условиях ЧС к границе не пускают, а латвийские власти, согласно утверждениям мигрантов и беженцев, изымали и портили их телефоны, не позволяя документировать нарушения. Это затрудняет сбор доказательств, которые могла бы предоставить IDB общественность.

Ранее на этой неделе передача De Facto, ссылаясь на отчет Госконтроля, сообщала, что Государственная пограничная служба фактически остается единственным учреждением системы внутренних дел, сохранившим право расследовать собственные нарушения преступления. Согласованные четыре года назад изменения, которые не позволяют пограничникам самим расследовать дела против себя, неожиданно были отозваны, сообщает передача.