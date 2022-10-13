Amnesty International: Латвия жестоко обращалась с беженцами на границе — их пытали и заставляли жить зимой в лесу

Латвийские власти жестоко обращались с беженцами и мигрантами на границе с Беларусью, грубо нарушая права человека. Людей вынуждали жить зимой в палатках в лесу, подвергали пыткам и силой заставляли покинуть территорию Латвии. Об этом говорится в новом докладе международной организации Amnesty International "Латвия: вернуться домой или остаться в лесу навсегда" (полный текст).

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Авторы доклада утверждают, что зафиксировали безжалостное отношение к мигрантам и беженцам, в том числе к детям, которых держали в неустановленных местах в латвийских лесах, а также незаконно и насильно отправляли обратно в Беларусь. Многих избивали и пытали электрошокером, в том числе — по половым органам. Некоторых незаконно заставили "добровольно" вернуться в свои страны.

"Латвия выдвигала беженцам и мигрантам жестокий ультиматум: согласиться "добровольно" вернуться в свою страну или остаться в приграничной зоне, где им грозили задержание, незаконная депортация и пытки. В некоторых случаях их задержание на границе может быть приравнено к насильственному исчезновению", — прокомментировала ситуацию директор европейского бюро Amnesty International Ива Гедди.

Amnesty International утверждает, что латвийские власти бросали мужчин, женщин и детей на произвол судьбы. Им приходилось заботиться о себе самостоятельно, в частности, жить в лесу в палатках. Мигрантов насильно загоняли обратно в Беларусь, где получить защиту было невозможно. Amnesty International считает, что такое поведение Латвии не имеет ничего общего с охраной границ и является явным нарушением международного и европейского права.

Представители латвийских государственных структур считают обвинения правозащитников беспочвенными. Глава Погранохраны Гунтис Пуятс ранее назвал их бездоказательными, а омбудсмен Юрис Янсонс — лживыми.

10 августа 2021 года, после того как поток людей, собравшихся на границе с Беларусью, увеличился, Латвия объявила чрезвычайную ситуацию. Вопреки нормам ЕС и международного права и принципу невыдворения, правила чрезвычайной ситуации приостановили действие права на поиск убежища на четырех приграничных административных территориях и позволили латвийским властям принудительно и коллективно высылать людей обратно в Беларусь.

Власти Латвии неоднократно продлевали режим чрезвычайной ситуации (сейчас он действует до ноября 2022 года), несмотря на то, что поток мигрантов и беженцев сократился. В то же время латвийские власти признали, что наблюдаются повторные попытки пересечь границу одними и теми же людьми.

Десятки беженцев и мигрантов были вынуждены находиться в палатках у границы в антисанитарных условиях. Очень немногим было разрешено въехать в Латвию, и большинство из них были помещены в центры содержания с ограниченным или отсутствующим доступом к процедурам предоставления убежища, юридической помощи или независимому надзору.

Доклад Amnesty International о Латвии — продолжение и дополнение к аналогичным докладам, в которых главное внимание уделяется нарушениям, допущенным в отношении беженцев и мигрантов в Беларуси, Польше и Литве.

"Мы спали в лесу, в снегу…".

В условиях чрезвычайного положения пограничники Латвии, сотрудничая с бойцами неустановленного спецподразделения, армией и полицией, неоднократно подвергали людей коллективной, незаконной и насильственной принудительной депортации. В ответ на это белорусские власти систематически направляли людей обратно в Латвию.

В докладе приводятся свидетельства самих мигрантов и беженцах.

Заки из Ирака, который провел на границе примерно три месяца, сообщил Amnesty International, что его пытались насильно отправить в ту или другую сторону примерно 150 раз — иногда по восемь раз в день.

Хасан из Ирака, который провел на границе пять месяцев, рассказал: "Они требовали от нас раздеваться догола, иногда, когда мы были голыми, они били нас, а затем заставляли снова перейти границу с Беларусью, а иногда нам приходилось переходить очень холодную реку. Они сказали, что расстреляют нас, если мы не перейдем границу".

В перерывах между депортациями людей заставляли подолгу оставаться на границе или в палатках, которые власти установили в отдаленных местах в лесу. Латвийские власти до сих пор отрицали, что палатки использовались для чего-либо, кроме оказания "гуманитарной помощи". Однако выводы Amnesty International показывают: палатки были тщательно охраняемыми объектами, в которых — как в форпостах незаконной депортации — содержались беженцы и мигранты.

Тех, кто не находился в палатках, вынуждали жить на открытом воздухе на приграничной территории, когда температура воздуха зимой снижалась до -20 °C. Адиль из Ирака, который с августа 2021 года провел в лесу несколько месяцев, рассказал Amnesty International: "Мы спали в лесу, в снегу… Мы жгли костры, чтобы согреться: там были волки, медведи".

На границе и в палатках власти конфисковывали у людей мобильные телефоны, чтобы исключить любую связь с внешним миром. Некоторые семьи искали близких: было известно, что их последнее местонахождение — Латвия, но связаться с родственниками не удавалось. Не названная в отчете Amnesty International латвийская негосударственная организация сообщила, что с августа по ноябрь 2021 года к ней обратились более 30 семей пропавших таким образом беженцев и мигрантов.

"Ты можешь умереть и здесь"

Не предоставляя эффективный доступ к убежищу в чрезвычайной ситуации, латвийские власти вынудили некоторых задержанных на границе согласиться на "добровольное" возвращение на родину. Для многих это был единственный шанс спастись, выйти из леса.

Находившиеся в центрах содержания или отделениях полиции также были вынуждены принять предложения о "добровольном" возвращении — этого добивались и запугиваниями, и обманом.

Хасан из Ирака рассказал Amnesty International, что пытался объяснить, что его жизнь будет в опасности, если он вернется: "Солдат спецназа ответил: "Ты можешь умереть и здесь".

Омар из Ирака описал, как некий представитель власти ударил его и заставил подписать документ о возвращении: "Он схватил меня за руку и сказал, что я должен подписать, и силой вынудил меня подписаться".

В некоторых случаях представитель Латвии в Международной организации по миграции игнорировал свидетельства того, что люди, отправленные обратно в рамках процедуры "добровольного" возвращения, не давали подлинного согласия на возвращение.

"Латвия, Литва и Польша продолжают совершать серьезные нарушения под предлогом того, что они переживают "гибридную атаку" со стороны Беларуси. С приближением зимы и возобновлением движения на границе режим чрезвычайной ситуации по-прежнему позволяет латвийским властям незаконно отправлять людей обратно в Беларусь. Еще многие другие могут столкнуться с насилием, произвольным задержанием и иным жестоким обращением при ограниченном надзоре или вообще без надзора", — сказала Ива Гедди.

"Позорное обращение Латвии с людьми, прибывающими на ее границы, является серьезным испытанием для европейских учреждений, которые должны принять срочные меры, чтобы гарантировать, что Латвия прекратит режим чрезвычайной ситуации и восстановит право на убежище на всей территории страны для всех, кто ищет безопасности, независимо от их происхождения или типа пересечения границы", — говорится в докладе Amnesty International.

Amnesty International подчеркивает, что имена и данные людей, которые были опрошены в рамках исследования, изменены или скрыты в целях их защиты.