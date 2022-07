Amnesty International осудила Латвию за плохое обращение с мигрантам на восточной границе

Латвия плохо обращалась с мигрантами, которые прибывали в страну со стороны Беларуси, и даже издевалась над людьми, несколько месяцев удерживая их в лесу. Об этом в своем сообщении заявила международная организация по защите прав человека Amnesty International.

Amnesty International пишет, что уже примерно год Латвия принимает различные меры, чтобы не пустить на территорию страны ближневосточных мигрантов из Беларуси. По мнению латвийской стороны, пишет организация, движение этих людей в сторону Латвии целенаправленно организовал белорусский режим — в качестве гибридного нападения на Латвию. Организация омечает, что, по мнению Латвии, согласно международному праву эти люди должны просить об убежище в первой безопасной стране, где они оказались — то есть, в Беларуси.

🚨 Latvia is proposing to extend the state of emergency at the Belarus border until November, which would extend suspension of asylum and pushbacks, violate international human rights law and since August 2021, has endangered the lives of many migrants and refugees at the border. pic.twitter.com/82P2NgopxY



Amnesty International раскритиковала такой подход Латвии в сообщении в Twitter. В организации отмечают, что Латвия планирует продлить чрезвычайную ситуацию на восточной границе до ноября, а такой подход правительства угрожает возможностям людей просить об убежище.

Amnesty International указывает, что Латвия приняла более 34 тысяч украинских беженцев, которые бежали от войны, развязанной Россией, но при этом беженцев из Ирака и Афганистана, в том числе детей, оставляет в лесу.

Людям отказывали в убежище, а в качестве альтернативы предлагали только возвращение в свою страну, многие беженцы также столкнулись с угрозами насилия.

Latvian authorities @IeM_gov_lv must NOT renew the state of emergency and should instead urgently withdraw it and restore the right to asylum in the country for everyone seeking safety, irrespective of who they are or how they crossed the borders!