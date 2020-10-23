Анализ на Covid-19 без направления семейного врача будет стоить 38,83 евро

Со следующей недели, 26 октября, проведение теста на Covid-19 для тех, у кого на руках не будет назначения от семейного врача или другого медработника, в лаборатории BIOR будет стоить 38,83 евро. Об этом Delfi сообщила представитель Научного института BIOR Илзе Диманте.

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Чтобы записаться на тест, жителей просят звонить на телефонный номер 28369560 или 8303. Результаты теста будут известны в течение 24 часов.

Сдать анализы можно в пункте тестирования на ул. Лейупес, 3 в Риге, по рабочим дням с 9 до 17 часов по предварительной записи.

Фирмы и ведомства могут заказать для себя выезд бригады медиков BIOR для сбора анализов — по всей Латвии. На услугу нужно записаться заранее по тел. 26456633.

До разработки новых решений в течение двух недель тесты на Covid-19 будут проводиться по направлению семейного врача. Такая договоренность сегодня достигнута на встрече организаций семейных врачей и представителей Минздрава, сообщила президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

Минздрав ранее заявил, что планируется внести изменения в существующий порядок тестирования, чтобы люди с характерными для Covid-19 симптомами могли сдать анализ по возможности быстрее.

Во время встречи стороны договорились, что в течение двух недель тестирование на Covid-19 будет проводиться по направлению семейного врача, чтобы ограничить возможности записываться на тестирование всех желающих, даже без симптомов.

За эти две недели Минздрав планирует найти решение, как обеспечить ресурсы для тестирования без посредничества семейных врачей.