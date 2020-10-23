Анализы на Covid-19 без направления: где сделать и сколько платить
Foto: LETA

С понедельника в E.Gulbja laboratorija без направления врача анализы на Covid-19 можно будет сдать за 53 евро, в Centralaja laboratorija — за 45 евро, в лаборатории BIOR — за 38,83 евро, рассказали агентству LETA представители лабораторий.

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Как рассказала представитель управляющего Centralа laboratorijа АО Repharm Лига Рибинска, в Centralа laboratorijа записаться на анализы можно по телефону 8330, электронной почте analizes@laboratorija.lv или по центральному телефону записи на анализы 8303.

Тем, у кого есть симптомы заболевания, не надо идти к семейному врачу на прием — ситуация может быть оценена по телефону, а направление выписано электронно.

Представитель E.Gulbja laboratorija Илзе Линденберга сказала, что с понедельника за анализ на Covid-19, если они сдаются по желанию, нужно будет платить 53 евро. Те, кто платит за анализ, не будут ждать в отдельной очереди, а могут пойти на тест в любое свободное "окно".

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LETA

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