Анализы на Covid-19 можно сдать уже в 13 местах

В настоящее время анализ на новый коронавирус Covid-19 можно сдать в 13 местах по всей Латвии, свидетельствует составленная Национальной службой здравоохранения карта.

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Пункты приема анализов работают на стоянке Бикерниекской трассы, в Латвийском инфектологическом центре, в больнице Страдиньша в Риге, а также в Даугавпилсском олимпийском центре, в Екабпилсском доме спорта, в Видземском олимпийском центре, в Северокурземской региональной больнице в Вентспилсе, на территории стадиона "Олимпия" в Лиепае, а также в филиалах "E.Gulbja laboratorija" в Риге и регионах.

Приезжать в пункты сдачи анализов можно только на собственном автомобиле, предварительно записавшись по телефону 8303. Государство оплачивает анализы тем, кто имеет симптомы заболевания, недавно вернулся из-за границы, находится на карантине или имел контакт с заболевшим.