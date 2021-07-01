Андрей Элксниньш вернул пост мэра Даугавпилса
Foto: LETA

Благодаря меморандуму о создании коалиции в Даугавпилсской думе, заключенном "Согласием" и Русским союзом Латвии, Андрей Элксниньш был избран мэром города. Он занимал этот пост и в думе прежнего созыва, однако был смещен с должности.

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У "Согласия" 7 из 15 мандатов депутатов Даугавпилсской думы, у Русского союза Латвии — 1. Вместе они обеспечивают минимальное абсолютное большинство голосов — 8 из 15.

За кандидатуру Элксниньша ("Согласие") проголосовали 11 депутатов, двое были против. Два бюллетеня признаны недействительными.

В Даугавпилсскую думу также избраны 3 депутата от Нашей партии — включая прежнего мэра города Игоря Прелатова. Объединенный список Латгальской партии и Latvijas attīstībai представлен только 2 депутатами, включая уже бывшего вице-мэра Яниса Лачплесиса. Таким образом правящая коалиция, руководившая Даугавпилсским самоуправлением в последние годы, перешла в режим оппозиции.

Еще два мандата в Даугавпилсской думе получила региональная Даугавпилсская краевая партия.

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