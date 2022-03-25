Андрис Скриде: медики из Украины начинают работать в медучреждениях Латвии
Foto: LETA

Врачи, которые бегут от войны в Украине, проявляют интерес к работе в латвийских больницах и частных медицинских учреждениях. Об этом в пятницу на программе TV3 "900 секунд" рассказал кардиолог клинической университетской больницы Паула Страдыня (PSKUS) и депутат Сейма Андрис Скриде (Attīstībai/Par!).

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По его словам, сейчас в больнице нет большого потока беженцев из Украины, которым нужна медицинская помощь, но есть интерес украинских коллег к работе в стационаре.

"Возможно, сейчас в больнице еще не ощущается украинский вопрос — продолжается работа с Covid-19. Но у нас уже есть первые украинские врачи, которые хотят работать и мы с администрацией работаем над тем, чтобы можно было включить их в работу", — объяснил Скриде.

Некоторые врачи из Украину уже в ближайшее время начнут работу в частных учреждениях, в том числе и в лабораториях. Более 20 фармацевтов начнут работу в латвийских аптеках, а преподаватели, связанные с медициной, будут преподавать в Рижском университете Страдыня.

Скриде считает, что в Латвии на государственном уровне созданы условия для того, чтобы медики из Украины могли работать в сфере здравоохранения.

При помощи Латвийского общества врачей будут приравниваться квалификация украинских медиков, а квалификацией медсестер и медбратьев будет заниматься Инспекция здоровья.

"Мы должны идти на встречу и проблем не должно быть", — считает Скриде, добавляя, что не нужно отвергать специалистов из-за их родного языка.

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