Аннулирован первый поддельный ковид-сертификат, несколько на очереди
Foto: DELFI

Пока что в Латвии аннулирован только один поддельный сертификат о вакцинации от Covid-19, в пятницу полиция пришлет ответственным учреждениям информацию о еще 11 получивших такой сертификат, сообщает TV3.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В минувшую пятницу начальник Государственной полиции Армандс Рукс сообщил, что задержаны жители, включая двух медсестер, которые организовали имитацию вакцинацию от Covid-19 для нескольких сотен латвийцев. До того момента, пока не получена информация от Государственной полиции, фальшивые сертификаты вакцинации от Covid-19 не аннулируются.

Как объясняет полиция, хотя при обыске и были изъяты списки с именами и фамилиями получивших сертификат, это само по себе не доказывает факта мошенничества. Процесс проверки занимает достаточно много времени.

Рижская Восточная клиническая университетская больница ввела новую система, которая поможет обнаружить поддельные сертификаты. Каждый поступивший в больницу пациент с коронавирусом, который в системе показывается как привитый, будет сдавать специальный анализ. Антитела, образующиеся у заболевших, отличаются от антител у привитых, и можно будет понять, действительно ли он привился или имеет поддельный сертификат.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

9

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия