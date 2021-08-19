Аннулирован первый поддельный ковид-сертификат, несколько на очереди

Пока что в Латвии аннулирован только один поддельный сертификат о вакцинации от Covid-19, в пятницу полиция пришлет ответственным учреждениям информацию о еще 11 получивших такой сертификат, сообщает TV3.

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В минувшую пятницу начальник Государственной полиции Армандс Рукс сообщил, что задержаны жители, включая двух медсестер, которые организовали имитацию вакцинацию от Covid-19 для нескольких сотен латвийцев. До того момента, пока не получена информация от Государственной полиции, фальшивые сертификаты вакцинации от Covid-19 не аннулируются.

Как объясняет полиция, хотя при обыске и были изъяты списки с именами и фамилиями получивших сертификат, это само по себе не доказывает факта мошенничества. Процесс проверки занимает достаточно много времени.

Рижская Восточная клиническая университетская больница ввела новую система, которая поможет обнаружить поддельные сертификаты. Каждый поступивший в больницу пациент с коронавирусом, который в системе показывается как привитый, будет сдавать специальный анализ. Антитела, образующиеся у заболевших, отличаются от антител у привитых, и можно будет понять, действительно ли он привился или имеет поддельный сертификат.