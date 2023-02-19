Аннулирована лицензия на вещание в Латвии телепрограммы Lolo Baltic

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) аннулировал разрешение на трансляцию детской и молодежной телевизионной программы Lolo Baltic. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на официальное издание Latvijas Vēstnesis.
Лицензия на вещание аннулирована по заявлению владельца программы - Ltd Teledistribution. Решение об отмене трансляции принято в NEPLP 2 февраля.
Согласно информации на сайте NEPLP, фирма Ltd Teledistribution также транслирует в Латвии детско-юношескую программу "Mamutēns" ("Мамонтенок"). Ltd Teledistribution — компания, связанная с Россией.