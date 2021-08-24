Аннулировано 12 поддельных ковид-сертификатов, еще два на очереди

Национальная служба здоровья аннулировала 12 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщает LETA.

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На прошлой неделе полиция передала Национальной службе здоровья информацию о двух нарушителях, незаконно получивших документ о вакцинации. По имеющейся у полиции информации, таких людей может быть несколько сотен, но потребуется время, чтобы собрать доказательства.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщила агентству LETA, что 23 августа полиция передала в Национальную службу здоровья информацию о еще двух нарушителях.