Аннулировано 12 поддельных ковид-сертификатов, еще два на очереди
Foto: LETA

Национальная служба здоровья аннулировала 12 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На прошлой неделе полиция передала Национальной службе здоровья информацию о двух нарушителях, незаконно получивших документ о вакцинации. По имеющейся у полиции информации, таких людей может быть несколько сотен, но потребуется время, чтобы собрать доказательства.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщила агентству LETA, что 23 августа полиция передала в Национальную службу здоровья информацию о еще двух нарушителях.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова