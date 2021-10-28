Антиген-тесты пока что не будут обязательными во всех медучреждениях

Ранее сообщалось, что с 1 ноября на входе в любое медучреждение все посетители должны будут сделать экспресс-тест на антиген. Однако это требование еще не вступит в силу во всех больницах с понедельника, сообщил представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнайдерс.

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Шнайдерс объяснил, что 1 ноября начнется пилотный проект экспресс-тестирования. Оно будет проходить в медучреждениях, которые могут организовать такую проверку, однако требование пока что не будет обязательным во всех больницах.

Представитель министерства объяснил, что при получении оплаченных государством услуг, например, при посещении семейного врача, за экспресс-тест также платит государство. А если, например, взрослый пойдет к частному стоматологу, платить за тест должен сам пациент.

Уже сообщалось, что на тестирование посетителей амбулаторных медучреждений с ноября необходимо выделить 5 264 338 евро, а с 1 по 11 января — 1 867 998 евро. С 26 октября по 19 ноября NMPD будет проводить тестирование антиген-тестами, которые пожертвовала Рижская Восточная больница — их 10 тысяч. Однако с 20 ноября медикам потребуется еще 21 600 тестов, которые выдаст Государственный центр оборонной логистики и закупок.

Чтобы проверка перед визитом к врачу стала обязательной во всех латвийских медучреждениях, необходимо, чтобы правительство приняло соответствующее решение, добавил Шнайдерс.