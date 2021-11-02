Антигенные тесты для получения сертификата будут делать в аптеках
Foto: LETA

Впредь жители, которым для выполнения рабочих обязанностей требуется ковид-сертфикат, смогут сдавать быстрые антигенные тесты в аптеках и получать сертификат на основании теста.

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В связи с принятыми поправками к правилам Кабинета министров в аптеках будет расширена возможность проведения "быстрых тестов", задействуя фармацевтов и их ассистентов.

Жителям, которым для выполнения рабочих обязанностей требуется сертификат о вакцинации или перенесенной болезни и у которых его еще нет, смогут работать с сертификатом на основании тестирования, который выдан не ранее, чем за 72 часа.

Результат теста будет готов через 15-20 минут. На данный момент антигенные тесты доступны в более, чем 120 пунктах тестирования.

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