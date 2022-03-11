"Антинацистам" запретили проводить протест в старой Риге 16 марта

Обществу "Латвийский антинацистский комитет" не разрешили 16 марта провести в старой Риге сборы против оправдания преступлений Waffen SS. Об этом агентству LETA сообщили в Рижской думе.

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Уже сообщалось, что 16 марта лимбажское отделение общества Daugavas Vanagi Latvijā проведет шествие в память о латышских легионерах. Шествие состоится в в с 11:00 — 13:00, участники пройдут от рижской церкви Святого Иоанна до Памятника Свободы.

Заявку на мероприятие в этот же день подала организация под названием "Латвийский антинацистский комитет" — тоже в старой Риге.

Мероприятие не разрешили из-за серьезной угрозы общественной безопасности и порядку, объяснили в Рижской думе.

Организаторам мероприятия порекомендовали выбрать другое место для его проведения — например, возле памятника солдатам советской армии в Пардаугаве или у мемориала на Румбуле.

Ответ от организаторов мероприятия пока не получен. Если общество не согласиться проводить мероприятие в другом месте у них будет право обжаловать решение в суде.

16 марта — неофициальный день памяти, в который ветераны латышского легиона и другие люди поминают жителей страны, которые боролись на стороне вооруженных сил нацистской Германии.

Некоторые жители Латвии считают, что эти люди боролись за независимость страны, некоторые — что они были пособниками фашистов, другие видят их жертвами военного времени, которые против своей воли попали на фронт.