Антрополог: снос памятника в Пардаугаве не изменит взгляды тех, кто ходил туда каждое 9 мая

Демонтаж памятника в парке Победы не изменит взгляды людей, которые собирались там ежегодно 9 мая, считает доцент Рижского университета им. Страдиня, социальный антрополог, ассоциированный профессор Клавс Седлениекс.
По его мнению, после сноса памятника останется несколько вариантов, где могли бы собираться те, кто праздновал 9 мая. Возможно, они будут искать другое место, например, кладбище или же будут собираться в парке Победы.
"Демонтаж памятника не изменит взгляды людей, которые там собирались каждый год. Главная причина — символическая ценность памятника, а не то, что он создавал бы разные настроения. Люди там собираются из-за разных взглядов", — пояснил Седлениекс, добавив, что для большой части жителей Латвии памятник символизирует связь с советской властью. "Это было неприятное напоминание. Это главная причина, по которой его стоило снести, как и другие", — отметил социальный антрополог.
Седлениекс сравнил ситуацию со снесенными памятниками Владимиру Ленину. "То, что памятники Ленину снесены, не означает, что в Латвии нет ни одного прославителя Советского союза. Конечно, на небольшую часть людей это может повлиять", — считает он.
На вопрос, может ли, например, после призывов проводить памятные мероприятия 9 мая на кладбищах, увеличиться количество этих людей. Седлениекс ответил, что неуместно указывать другим людям, как правильнее поступать в политически чувствительных вопросах. "Мы то же самое могли бы спросить, почему мероприятия в день легионеров проходят у памятника Свободы, если они могут проходить, например, только в Лестене. Они это считают не только памятным местом, но и политически важным вопросом, поэтому они выбирают политически значимые места", — пояснил Седлениекс.
Как сообщалось ранее, в четверг, 25 августа, в рижском парке Победы демонтируют последний элемент советского памятника — обелиск.