Антрополог: Запрет в Латвии игровых залов может привести к появлению серого сектора

"Запрет игровых залов — не решение, так как это может привести к образованию в Латвии серого сектора, который имеет у нас богатые традиции", — признал в дискуссии о риске игровой зависимости социальный антрополог Артур Покшанс.

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Покшанс подчеркнул, что скорее следует подумать о том, как ослабить так называемые пусковые механизмы — "trigger", которые могут помешать человеку в процессе реабилитации и восстановления.

Директор общества "Skalbes" Райво Вилцанс также отмечает, что запрещение азартных игр не изменит людей, так как следует различать азартные игры как процесс и личность, имеющую склонность к зависимости: "Это является некой неудовлетворенной потребностью, которую необходимо реализовать. Если невозможно реализовать ее в игровом зале, то ее будут искать в другой зависимости. Таким образом мы не справимся с причиной, ведь мы ничего не сделали с человеком, который нуждается в поддержке".

Похожего мнения придерживаются 82% опрошенных жителей Латвии, которые уверены, что закрытие игровых залов не уменьшит потребление данного вида развлечений. Из них 42% респондентов подчеркивают, что люди продолжат играть в интернете. В свою очередь остальные отметили, что будут появляться нелегальные залы азартных игр.

Президент Латвийской Ассоциации игрового бизнеса (LSBA) Арнис Верземниекс сослался на времена Covid-19, когда игровые залы физически были закрыты для посетителей 237 из 365 дней в году: "Учитывая то, что игровые залы были закрыты, нельзя было никуда пойти играть, значит и проблематика должна была сократиться. Но специалисты признают, что все обстоит наоборот, так как многие люди стали играть в интернете, в том числе на "черном рынке". Это очень опасно, так как там отсутствует какое-либо регулирование, появляются различные предложения, фактически затягивающие в азартные игры".

Сейчас на территории Латвии немногим более 200 лицензированных игровых залов. С начала 2020 года, с тех пор, когда в стране действовало около 300 физических игровых залов, количество соответствующих игровых залов сократилось на треть. С этим соглашается Вилцанс, акцентировавший существенный риск.

"Во время Covid-19 мы столкнулись с тем, что люди играли в азартные игры в интернете. Наши возможности поддержки были ограничены, поскольку на нелегальную интернет-среду не распространяется регистр лиц, зарегистрировавших добровольный отказ от азартных игр. Такие действия намного труднее проконтролировать также родственникам или другим лицам, заинтересованным в здоровье и благополучии человека. Для оказания эффективной поддержки существуют три принципа — надо иметь возможность идентифицировать, обратиться к человеку и оказать помощь. Если мы закрываем залы азартных игр, то мы не достигаем практически ни одного из этих пунктов, ведь мы больше не можем идентифицировать человека, который исчез из поля зрения", - сказал он.

Поэтому президент LSBA Верземниекс высказал предложение расширить регистр лиц, отказавшихся от азартных игр, чтобы государство включило в него людей, у которых диагностирована другая зависимость. А также людей, имеющих статус неимущих, которые получают государственное пособие, таким образом сократив комплексную проблематику зависимости.

Руководитель психоневрологической больницы "Ģintermuiža" Артур Берзиньш упомянул, что во времена Covid-19, во-первых, люди искали способы, чтобы компенсировать недостаток социализации или заполнить время. Во-вторых, сократились возможности развлечений. Он главным образом обращает внимание на финансирование для мотивации специалистов.

"Пока мы не начнем смотреть на зависимости как на болезнь, мы будем пребывать в заблуждении, поэтому нам нужно больше обученных врачей, специализирующихся на процессах зависимости", — подчеркивает Берзиньш.

В рамках информационной кампании "Maldi par Valdi" Латвийской Ассоциации игрового бизнеса намечено повысить в обществе осведомленность об ответственной игре, признаках зависимости, а также проинформировать о возможностях поддержки в случае возникновения зависимости. Цель кампании — развеять ошибочные представления и предоставить объективную информацию об отрасли, азартных играх и игровой зависимости.

Латвийская Ассоциация игрового бизнеса (LSBA) является общественной организацией, в состав которой входят крупнейшие компании игрового бизнеса в Латвии ("Admirāļu klubs", "Alfor", "Klondaika", "JOKER LTD", "Olympic Casino Latvia"), выступающие за ответственные развлечения и создание в Латвии качественного игрового бизнеса. В соответствии с кодексом поведения ассоциации, поддерживается безопасная и ответственная игра. Одной из целей LSBA является содействие созданию сбалансированной политики в отрасли азартных игр и стабильной регуляторной среды в сфере игорного бизнеса.