Апелляционный суд оправдал всех фигурантов дела о цифровом телевидении
Foto: Ieva Čīka/LETA

Рижский окружной суд в апелляционном порядке сегодня решил оправдать всех фигурантов по так называемому делу о цифровом телевидении, передает LETA.

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Председатель суда Айна Ницмане, а также судьи Ивета Бримберга и Дайга Калниня указали, что суд не констатировал состава преступления в действиях подсудимых.

Судьи воздержались от подробных комментариев до публикации полного решения суда. Оно запланировано на 26 июля, однако дата может измениться из-за объема и юридической сложности дела. Решение можно оспорить в порядке кассации.

Как уже сообщалось, по делу о цифровом телевидении на скамье подсудимых оказались Андрей Экис, Юргис Лиепниекс, Янис Лозе, Харийс Кронгорнс, Гинтс Банденс, Гунтарс Спунде, Марис Паудерс, Мартиньш Квепс, Янис Сварпстонс, Янис Зипс, Юрис Улманис, Инара Рудака, Алфредс Яневицс, Янис Плуме и Улдис Кокинс.

Дело связано с договором между Digitālais Latvijas radio un televīzijas centrs и предприятия Kempmayer Media Latvia о создании цифрового телевидения в Латвии. Общие затраты на проект измерялись в десятках миллионов латов. В 2019 году апелляционный суд признал виновными ряд лиц, однако Верховный суд отменил решение, так как в нем не хватало доказательств. В итоге дело вернулось в апелляционный суд.

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