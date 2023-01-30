Апелляционный суд сократил срок журналисту Юрию Алексееву всего на месяц

Апелляционный суд сократил журналисту и политическому активисту Юрию Алексееву срок лишения свободы, но всего на один месяц. Суд первой инстанции приговорил его к году и двум месяцам лишения свободы, а новый приговор — один год и один месяц. Об этом сообщил у себя в Facebook политический активист Владимир Линдерман.

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По словам Линдермана, обвинению удалось добиться снятия одной из статей обвинения (хранение патронов), но это сократило срок лишь на месяц.

В октябре 2021 года Пардаугавский суд Риги приговорил Юрия Алексеева к реальному тюремному заключению сроком на год и два месяца по обвинению в разжигании межнациональной розни и другим обвинениям. Алексеев считает дело сфабрикованным, поэтому подал апелляцию.

Уголовный процесс был начат 29 ноября 2017 года в связи с публикацией комментариев, содержание которых разжигает межнациональную рознь. В ходе расследования ПБ пришло к выводу, что подозреваемый публиковал такие комментарии неоднократно, с 1 октября 2016 года по 7 декабря 2017 года.

По месту жительства Юрия Алексеева было проведено несколько обысков. В ходе одного из них были обнаружены патроны для пистолета. ПБ утверждает, что на изъятых носителях информации также были найдены материалы, содержащие детскую порнографию.

Юрий Алексеев неоднократно заявлял, что комментарии, которые разжигали рознь, писал не он, а патроны были подброшены при обыске. Кроме того, Алексеев заявлял, что среди изъятых у него материалов был семейный фотоархив. По словам Алексеева, уже во время обыска следователь утверждал, что фотографии купающихся детей журналиста являются детской порнографией.

В разговоре с Delfi Алексеев заявил, что судья не приняла во внимание аргументы адвоката и полностью приняла позицию прокурора. "Мне приписали комментарии, которые я якобы писал. Но простите, они даже не по-русски написаны. Они неграмотные. Любая филологическая экспертиза скажет, что это не Алексеев писал, а какой-то недоученный школьник, причем не факт что русскоязычный. Я 30 лет в журналистике, пишу статьи. А тут в течение одного месяца — с 7 сентября до 5 октября — Алексеев вдруг сошел с ума и начал строчить неграмотные комментарии, призывая убивать латышей. При этом Алексеев сам наполовину латыш, у меня мама — латышка. Это нелепо", — заявил он.

Алексеев полагает, что уголовный процесс носил политический характер. "У нас много русских журналистов, которые сотрудничают с российскими СМИ, в интернете "активничают". Надо их напугать. А как напугать? Ну, давайте посадим Алексеева, все остальные будут бояться", — отметил он.

Юрий Алексеев в течение двадцати лет был одним из самых известных русскоязычных журналистов и редакторов в Латвии. В 1990-2000-х годах он был главным редактором газет "Бизнес&Балтия" и "Коммерсант Baltic", а также журнала "Бизнес.Lv". Был главным редактором сайта Imhoclub.lv. С 2005 по 2009 годы был депутатом Рижской думы от объединения "За права человека в единой Латвии" (ЗаПЧЕЛ)".

В своем ежегодном отчете Полиция Безопасности неоднократно называла Imhoclub.lv сайтом, который "играет определенную роль в укреплении российского информационного влияния в Латвии". ПБ также утверждала, что источники финансирования ресурса находятся в России.

8 марта 2022 года управляющая веб-адресами в зоне .lv структура Латвийского университета (NIC) 8 марта остановила доступ к домену Imhoclub.lv.

В конце августа 2022 года прокуратура Рижского окружного суда передала в Рижский городской суд уголовное дело, по которому три человека — один гражданин Латвии и двое неграждан — обвиняются в действиях против суверенитета Латвии. Обвинение связано с деятельностью портала imhoclub.lv.