Апокалипсис под Добеле: кульминация разрушительной бури попала на видео
Foto: Kadrs no video

В социальной сети X опубликовано видео с кадрами бури, которая сегодня бушевала в Земгале. На видео видно, как ураган разрушает ферму в волости Букайши.

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Стихия гнет к земле стволы деревьев и метает по воздуху предметы.

Уже сообщалось, что гроза, прошедшая около полудня в Добельском крае, во многих регионах причинила значительный ущерб.

В Наудите выпал крупный град, в Кроньауце гроза сломала много деревьев. Повреждены некоторые здания, у которых частично сорваны крыши и выбиты окна.

Наиболее сильные повреждения линий электропередач зафиксированы на территории между Добеле и границей с Литвой.

Синоптики предупреждают, что вечером и ночью на вторник на большей части территории Латвии пройдут мощные грозы. Сильные ливни могут вызвать локальные наводнения, также возможно образование вихрей и крупный град.

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