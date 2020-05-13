Аптечной сети Apotheka запретили торговать масками
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Со среды в аптеках Apotheka больше не продают одноразовые маски, подтвердили в компании.

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Представитель Центра защиты прав потребителей (PTAC) Санта Заране пояснила, что речь идет о конкретной партии масок, документация которых не соответствует реальному продукту.

Представитель Apotheka Инга Цирула сообщила, что компания сотрудничает с PTAC, которому предоставлена вся запрошенная информация, и надеется решить вопрос как можно скорее, чтобы возобновить торговлю масками.

Цируле призвала PTAC оценивать вопрос по существу, учитывая текущую ситуацию в стране, поскольку защита населения от вирусов "важнее формальных нюансов".

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