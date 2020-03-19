Аптеки: фармацевты не виноваты, что не хватает антисептиков, не срывайтесь на них!

Аптечная сеть Apotheka призвала клиентов с пониманием относиться к тому, что в аптеках не хватает масок и дезинфицирующих средств: фармацевты и так очень устают и не виноваты в том, что им чего-то не завезли. А если они будут выдавать без рецепта всё, что требуют клиенты, то нарушат закон.

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"Мы здесь, чтобы помогать, но не заслужили того, чтобы в столь напряженный период бороться еще и с проявлениями негативных чувств со стороны посетителей", — заявила ассистент фармацевта Apotheka Саулцерите Циелава, изучающая фармацевтическое дело в магистратуре Латвийского университета.

"Ситуация кризисная не только в Латвии, но и во всей Европе и мире — мы, фармацевты, здесь, чтобы помогать людям и делать все, что в наших силах. Однако мы не можем обеспечить наличие дезинфицирующих средств или респираторов, если спрос на них вырос во множество раз и продукты сейчас просто не доступны — фармацевты за это не ответственны, мы физически не можем приготовить лекарства промышленного производства, спирт, респираторы и т.п. — этим занимаются производители, и мы, как и все остальные, ждем следующей поставки", — объяснила она.

"Мы также понимаем, что и у семейных врачей большая нагрузка, однако фармацевт не имеет права выдавать рецептурные медикаменты, если у человека нет рецепта. В стране чрезвычайная ситуация, но по-прежнему работает определенный законом порядок: рецептурные лекарства выдаются только в том случае, если так решил врач. В подобной ситуации я призываю людей связаться с семейным врачом по телефону, а не пытаться уговорить фармацевта нарушить закон и выдать лекарство", — заключила Циелава.