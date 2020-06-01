Аптеки и поликлиники будут бесплатно раздавать маски в рамках борьбы с коронавирусом

В рамках социальной кампании "Береги других" (Sargi citus) клиенты аптечной сети Mēness aptieka и поликлиник по всей Латвии будут бесплатно получать защитные маски для лица с призывом использовать их в общественных местах, особенно в транспорте. Всего раздадут 300 тысяч масок. Об этом порталу Delfi сообщила директор по коммуникациям местного фармацевтического холдинга АО Repharm Лига Рибкинска.

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Маски будут раздавать бесплатно с 1 по 10 июня или до тех пор, пока они не закончатся. Клиентам сети Mēness aptieka маски будут выдавать вместе с покупкой.

В поликлиниках маски будут выдавать в регистратуре тем, кто будет получать медицинские услуги. По словам Рибкинской, каждая маска для лица, согласно требованиям гигиены, будет запакована в конверт, на котором можно будет найти инструкцию по применению.

"Хотя в Латвии и других странах мира постепенно снижаются ограничения, связанные с борьбой против распространения Covid-19, вирус еще не побежден, поэтому очень важно соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения, включая ношение масок в публичных местах, особенно в транспорте", — пояснил представитель Mēness aptieka, генеральный директор Repharm Динс Шмитс.

В апреле Mēness aptieka запустила социальную кампанию "Береги других", целью которой является содействие ограничению распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19, а также уменьшение последствий пандемии.

В рамках кампании в местные средства массовой информации вложили 100 000 евро. Бюджет был направлен на публикацию учебных материалов с рекомендациями о том, как защитить себя и других от коронавируса.