Аптеки: среди безрецептурных лекарств больше всего не хватает ибупрофена и суспензий парацетамола

Помимо нехватки антибиотиков для детей и взрослых, в категории безрецептурных препаратов в настоящее время больше всего не хватает ибупрофена и суспензий парацетамола, сообщили агентству LETA в аптеках.

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Представитель Benu aptieka Агния Грейзиня отметила, что общий спрос на лекарства сейчас высок, но оценить его истинные объемы сложно, так как покупатели в поисках нужных им лекарств посещают несколько аптек.

Основной причиной нынешнего дефицита лекарств является высокий спрос — в декабре оборот в категории препаратов от простуды вырос на 120% по сравнению с декабрем 2021 года. Другой важной причиной является геополитическая ситуация в мире, которая создает проблемы для логистики и ограничивает доступность различных видов сырья.

"Лекарства поступают на склады, но в небольших количествах, и аптеки не в состоянии пополнить необходимые запасы из-за высокого спроса", — отметила представитель Benu aptieka, добавив, что пока поставщики не могут сказать, когда ситуация изменится.

Что касается суспензий ибупрофена, то, согласно предоставленной производителями информации, некоторые препараты вернутся на рынок во второй половине января. Также наблюдается нехватка суспензий парацетамола для детей.

Представитель аптеки отметила, что в категории лекарств от простуды недоступно несколько популярных медикаментов, что создает лавинообразный эффект, увеличивая спрос на ранее менее востребованные лекарства, к чему производители не были готовы.

Член правления Mēness aptieka Эвита Юрьяне-Нелсоне сообщила агентству LETA, что в настоящее время аптеки испытывают повышенный спрос на лекарства, в основном из-за роста заболеваемости различными респираторными вирусами, гриппом и другими острыми сезонными инфекциями.

В числе недостающих лекарств Юрьяне-Нелсоне назвала парацетамолсодержащие препараты для облегчения симптомов гриппа и простуды, капли от насморка и лекарства от высокой температуры для детей. Также не хватает некоторых антибиотиков.

По данным сети аптек Mēness aptieka, спрос на безрецептурные лекарства от простуды удвоился по сравнению с предыдущим месяцем, также увеличилось количество медикаментов, выдаваемых в аптеках по рецептам врачей.