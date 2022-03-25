Арестован администратор тематической группы в Facebook, подозреваемый в прославлении военной агрессии России

Суд применил меру пресечения в виде ареста к основателю и администратору тематической группы социальной сети Facebook, который была задержана Службой государственной безопасности (СГБ) по подозрению в систематическом прославлении и оправдании военных преступлений, совершенных российскими вооруженными силами в Украина.

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К лицу, чье имя не раскрывается СГБ, применен статус подозреваемого.

22 марта служба возбудила уголовное дело в связи с записями в конкретной тематической группе, в которой СГБ также выявила деятельность, направленную на разжигание ненависти к латышам и украинцам. Уголовное дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса — о публичном оправдании и героизации военных преступлений и преступлений против мира, а также о возбуждении национальной и межнациональной розни при использовании автоматизированной системы обработки данных.

У тематической группы более 25 000 подписчиков, а ее контент общедоступен на Facebook.

Расследование этого дела продолжается, и СГБ предоставляет дополнительную информацию по мере продвижения расследования. Название конкретной группы не разглашается, но агентство LETA сообщает, что в сети Facebook — это группа под названием "Криминальная Латвия", в которой зарегистрировано около 27 000 участников, и эта группа закрылась в четверг. Группа содержит враждебные сообщения, а также сообщения в поддержку начатой Россией войны. Сейчас описание группы не содержит информации о ее администраторах.

Агентство LETA также выяснило, что в Facebook сформировано несколько тематических групп в Латвии, участники которых часто высказывают прокремлевскую позицию, в том числе в связи с войной на Украине. Количество членов таких групп варьируется от нескольких десятков до нескольких тысяч. В группах обсуждают проявления русофобии в Латвии, делаются записи о Латвии как несостоявшемся государстве.

На сегодняшний день, согласно публично доступной информации, СГБ расследует семь уголовных дел в поддержку российской агрессии в Украине, в которых фигурируют в общей сложности восемь человек.

По одному из расследуемых дел задержан блогер Кирилл Федоров. Одно дело возбуждено в отношении женщины, задержанной у памятника Свободы в Риге на мероприятии 16 марта.

В другом случае 9 марта суд применил меру пресечения — арест — к Айвису Василевскису, который подозревается в оправдании военных преступлений России, ранее он был известным активистом движения отрицающих Covid-19. Василевскис является одним из четырех членов Урантийского центра духовного развития и исцеления DVS, которых обвиняют в оправдании военных преступлений России в Украине. Латвийское телевидение сообщило, что один из четырех задержанных — отец Айвиса Вентис Василевскис.