Археологи нашли свидетельства, что Валмиерский замок строили латгалы под надзором Ливонского ордена

В ходе нового этапа раскопок на территории Валмиерского замка археологи обнаружили ряд новых исторических свидетельств, которые расширяют видение того, что происходило в данной части современной Латвии в 14 веке. Сейчас ученым удалось поднять новый культурный слой, углубившись в землю еще на 70 см. Таким образом, сейчас они могут изучать временной период, относящийся к дням самого основания этого средневекового замка.
Как рассказал исследователь Латвийского института истории, доктор исторических наук Рудольф Брузис, новый культурный слой содержит золу, которая осталась от сжигаемых в массовом порядке ветвей — речь идет о периоде, когда средневековые строители вырубали лес под место постройки Валмиерского замка.
"Мы взяли образцы угля и пыли, чтобы выяснить, когда и какой именно лес здесь рос", — отметил Брузис.
По его словам, замок, который должен был стать укрепленным пунктом Ливонского ордена, под надзором тевтонских мейстеров строило жившее в окрестностях Валмиеры племя латгалов. При этом, как обнаружили латвийские археологи, к работам были привлечены как мужчины, так и женщины.
В частности, были найдены характерные для тогдашних латгалов украшения вроде браслетов и подвесок к венкам. Скорее всего, подвески оторвались, когда их владелица зацепилась ими за что-то, и упали в землю, сохранившись до наших дней. Историки полагают, что это может свидетельствовать о том, что работать латгалам приходилось в тяжелых условиях.
Находки подкрепляют сказанное в преданиях, что крестоносцы задействовали в работах и латгальских женщин, причем даже кормящих грудью. Матерям разрешалось кормить мальчиков своим молоком два раза в день, а девочек — только раз в день.
"Венок, подвески к которому мы нашли, скорее всего, использовался в качестве ленты для волос, чтобы скрепить их во время работы", — рассказывает Брузис. "О бубенчиках в венках можно прочесть в народных преданиях. Скорее всего, их предназначением было оградить владелицу от злых духов. Звук создает волну, что-то вроде ауры, которая защищает", — добавляет представитель Валмиерского музея Индра Вилистере.
Также на месте замка были найдены обломки гляняного горшка с характерным орнаментом. Ученые смогут взять анализы сохранившегося на внутренней стороне нагара и выяснить, какую пищу в нем готовили. Есть и исторические свидетельства более позднего периода — ножичек 17 века, двухкопеечная монета 1814 года, за которую в те времена можно было купить большой мешок муки. Найдена и посуда для эликсиров и мазей.
"В Валмиере за время войн многое было сожжено, но под землей по-прежнему таится много чудес. Каждая находка важна и как сама по себе, так и как помощь для того, чтобы увидеть общую картину. Например, эти находки рассказывают о времени, когда видземские латгалы были вместе с немцами. Археологические доказательства того времени являются редкостью, поэтому от каждой находки захватывает дух", — пояснила Вилистере.