Архиепископ Станкевич: для полноценного развития ребенка необходимы родители обоих полов, состоящие в браке

Архиепископ Латвийской римско-католической церкви Збигнев Станкевич полагает, что для гармоничного и полноценного развития ребенка необходимы родители обоих полов, причем состоящие в законном браке.

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Такое заявление агентству LETA он сделал, комментируя решение Конституционного суда, который признал несоответствующей Сатверсме норму закона, запрещавшую каждому из родителей в однополых союзах брать отпуск после рождения ребенка.

При этом он пояснил, что в современном государстве важно, чтобы каждый человек был под правовой защитой. Поэтому Станкевич считает решение суда "обоснованным", так как в решении говорится о правах детей. "Но это не значит, что церковь одобряет воспитание детей в однополых парах", — подчеркнул священник.

Станкевич пояснил, что католическая церковь признает браком лишь закрепленный в законах страны юридически оформленный союз между мужчиной и женщиной. В свою очередь, семья — это основанная на браке концепция, которая включает в себя также детей и ближайших родственников.

12 ноября Конституционный суд признал несоответствующую Сатверсме норму закона, которая запрещает каждому из родителей в однополых союзах брать отпуск после рождения ребенка.

КС рассматривал иск пары, в которой партнерша биологической матери ребенка не имела права на отпуск после рождения ребенка. Истица просила проверить соответствие первому параграфу ст. 110 Конституции части первой ст. 155 закона о труде.

Данная статья закона о труде предусматривает, что отец ребенка имеет право на 10-дневный отпуск по случаю рождения ребенка, а ст. 100 Конституции предусматривает, что государство поддерживает и защищает брак как союз между мужчиной и женщиной, семью, права родителей и детей.

Истица указала, что находится в стабильных отношениях с партнершей, и после начала совместной жизни у партнерши родилось двое детей. Оспариваемая норма предусматривает отпуск только для отца, но не для партнерши матери, которая фактически может считаться одним из родителей ребенка.

По мнению истицы, этот запрет в конечном итоге противоречит интересам ребенка, так как не позволяет партнеру поддерживать мать.

Председатель суда Санита Осипова указала, что каждый человек имеет право жить согласно своим убеждениям. 96 статья указывает, что у каждого есть право на неприкосновенность личной жизни, то есть, сексуальная ориентация и право создавать отношения защищены этой статьей. Она указала, что общество формируют не только люди, создающие семьи с представителями противоположного пола, но и люди, состоящие в отношениях с людьми своего пола. "Государство должно в равной степени уважать членов общества, создающих однополые отношения, и уважать то, что у таких пар могут сформироваться семьи", — сказала судья.