Архиепископ Станкевич запретил в проповедях католических приходов ставить под сомнение вакцинацию от Covid-19

Рижский архиепископ, метрополит Збигнев Станкевич апретил в проповедях в католических приходах ставить под сомнение вакцинацию от Covid-19. Это сегодня признал в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 сам архиепископ.

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Станкевич признал, что дискуссия, вызванная Covid-19, и фрагментация общества имеют место и в церковных приходах - из разных мест приходов поступают сигналы о расколе.

"Таких случаев не так много, но самое печальное, что были получены сигналы о деятельности отдельных священников, а именно о том, что в проповедях ставится под сомнение необходимость вакцинации от Covid-19", — добавил Станкевич.

Месяц назад было созвано удаленное собрание епископов, на котором обсуждались все эти случаи, а также искались решения недопущения в дальнейшем таких ситуаций. "Нужно сказать открыто, мне в этот раз пришлось "закрутить гайки", и я запретил в проповедях в приходах ставить под сомнение вакцинацию от Covid-19. Недопустимо, чтобы церковная проповедь использовалась как инструмент для выражения мнения об этом", — добавил Станкевич.

Как уже сообщалось, Совет священников Рижской архиепархии Римско-католической церкви Латвии в конце июля призвал приходы придерживаться научных взглядов на вопросы о Covid-19, не распространять "апокалиптические сценарии развития пандемии" и прислушаться к указаниям о важности вакцинации.

Во второй половине июля в удаленном формате прошла встреча Совета священников и деканов Рижской архиепископии Римско-Католической церкви Латвии по вопросу вакцинации, которая раскалывает общество и приходы. Тогда священники отметили, что вакцинация морально приемлема для большинства верующих, но в то же время есть некоторые католики, которые активно выступают против прививок.

В связи с неприемлемыми проявлениями "антиваксерской"позиции, в результате которых отдельные общины разделились, архиепископ Рижский счел необходимым созвать заседание Совета священников. Среди духовенства сложился консенсус, что в этом вопросе необходимо следовать указаниям церковных властей — Папа Римский Франциск признает, что вакцина - важный инструмент в борьбе с распространением коронавируса.