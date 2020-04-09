Архиепископ Збигнев Станкевич: "Нельзя домогаться у Бога чуда!"

Возможно ли заражение коронавирусом в храме? И почему в чрезвычайной ситуации "на Бога надейся, но сам не плошай". Объясняет архиепископ католической церкви Збигнев Станкевич, который ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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Архиепископ рассказал, что одной из первых его молитв после наступления чрезвычайной ситуации стала просьба к Господу уберечь все храмы всех конфессий от инфекции. Ведь когда наступает беда, многие люди идут за поддержкой в храм, а тут оказывается, что храм — место, где потенциально можно заразиться: если туда зайдет больной человек, который, может, сам не знает об этом. "Слава Богу, пока не было информации, чтобы кто-то заразился в храме", — говорит Станкевич. И тем не менее приветствует определенные меры предосторожности, которые власти установили для храмов.

Спасение - дома или в храме?

"Мы ведем интенсивный диалог с госструктурами и нашли хороший компромисс на праздничный период, — рассказал архиепископ. — Вместе с госструктурами мы призываем всех остаться дома и участвовать в богослужениях удаленно, но мы не будем выгонять верующих, которые чувствуют особую необходимость в посещении храма. Правда, когда если людей придет много, дверь придется закрыть… В другие дни верующие очень ответственно себя ведут — их число не превышает нормативов. Призываю наших священников, чтобы храмы были открыты, и люди могли прийти, помолиться, получить надежду и духовное окормление. А если человек болен или нуждается в исповеди, то надо сделать возможным доступ к таинствам церкви".

Убережет ли Бог от заражения?

Почему Бог не спасает априори всех верующих от заражения? В той же Италии от коронавируса, по последним данным, умерло 70 священников. Збигнев Станкевич объясняет это так: "Да, Бог защищает нас, он говорил: по вашей вере вам и будет. Но я акцентирую на том, чтобы вера и разум шли в паре. Разум в данном случае представляют государственные структуры, которые говорят, что есть такие-то риски, просим и церковь их учитывать.

Я читал богословские размышления: когда мы служим евхаристию, сущность (глубинная субстанция) материи меняется — хлеб и вино превращаются в тело Христово, но внешняя сторона материи, ее форма, молекулы вещества вина и хлеба, остаются теми же… Если зараженный священник во время службы прикоснется к евхаристическому хлебу, он может передать свой вирус через хлеб. Если мы домогаемся от Господа, чтобы вируса не было, то, как пишет один богослов, это будет на том же уровне, как "евхаристическое чудо". Получается, мы домогаемся от Бога чуда там, где способен помочь наш здравый рассудок и простые меры предосторожности… Это довольно дерзко с нашей стороны просить от Господа то, чего мы можем достичь естественными методами. Мы как бы домогаемся, чтобы Бог что-то делал вместо нас".

Пандемия - это кара за грехи?

Еще один популярный вопрос от прихожан, за что им досталось жить в век пандемии — это кара людям за грехи? "Недавно я прочитал очень хорошую фразу на эту тему: Бог прощает всегда, человек — временами, природа — никогда, — объясняет Станкевич. — Мы очень сильно пошли против природы, нарушив все ее законы, сделали все, чтобы она вышла из строя. Можно посмотреть на пандемию точки зрения, что природа таким образом добивается, чтобы мы с ней считались.

Если смотреть на ситуацию с духовной точки зрения, то все это испытание. Болезнь и смерть — это зло, но было бы гордыней и выражением полного непонимания, говорить: как Бог может желать смерти старцев и самых незащищенных?! Убивает не Бог, а прежде всего, человеческий грех и то Зло, которое человечество произвело. Смерть, болезнь и страдания — плоды греха, я бы сказал, нашего коллективного греха… И это Зло таинственным образом, на очень глубинном уровне создает завихрение в мире и природе, плодом которого становятся страдание, болезнь и смерть. Сегодня человечество косвенным образом пожинает плоды зла.

Так что эпидемия — призыв к покаянию. Естественно, Господь властен это остановить, но он не совершает то, что мы сами можем сделать. В нормальной ситуации он не работает вместо нас. Он ожидает корректировки наших ложных установок".

При этом Станкевич призвал не считать, что больше заразившихся там, где больше грешников. "Это нельзя рассматривать на индивидуальном уровне: как мы знаем, за грехи отцов или соседа может пострадать их ближний… Мы до конца не знаем всех Божих планов и кто, в чем и насколько виноват. Поэтому призываем руководствоваться здравым смыслом. Мы видим, что правительства некоторых стран допустили определенные ошибки — отреагировали слишком поздно или слишком вяло, где-то общество отнеслось слишком безответственно к принятым мерам, когда правительство призвало к дистанцированию… Гибель — это не доказательство того, что конкретно этот человек больше согрешил, а послание всем нам: очнись, сделай выводы и исправь установки!"