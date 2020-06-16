Архитектор: Здание на Элизабетес является ярким примером архитектуры модернизма

Здание, которое Министерство культуры планирует снести ради строительства акустического концертного зала, является примером архитектуры модернизма, признанное ценным культурно историческим зданием, заявил в Facebook архитектор Петерис Баярс.

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Он отметил, что Управление национальным культурным наследием в своих планах отметило это здание как “культурно исторически ценное здание”. Архитектор подчеркнул, что на западе меняется отношение к архитектуре модернизма, а также к ресурсам в сторону повторного использования.

Для Баярса неприемлем метод, как Минкульт продвигает идею сноса этого здания - он сам выступает за строительство концертного зала, но против сноса. Он отметил, что пространства на ул. Элизабетес 2 будет недостаточно для нового концертного зала - ему нужно пространство с Домскую площадь.

Как уже сообщалось, Кабинет министров концептуально поддержал идею сноса здания на ул. Элизабетес 2, чтобы на его месте построить акустический концертный зал. Снос может обойтись примерно в 2,9 млн евро.