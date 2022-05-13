Архитекторы готовы безвозмездно подготовить документы для сноса памятника в парке Победы

Архитектурное бюро SARMA & NORDE Arhitekti готово безвозмедно и оперативно подготовить всю необходимую проектную документацию для сноса памятника в Пардаугаве.

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Письмо с соответствующим предложение архитектурное бюро направило председателю Рижской думы Мартиньшу Стакису. Сейчас копия письма активно распространяется в соцсети Twitter.

Šķiet, ar būvgružiem viss būs labi. Liekam klāt demontāžas projektu. pic.twitter.com/W4zvgTsB0Q — Līva Pērkone (@livakuk) May 13, 2022

Как уже сообщалось, Рижская дума сегодня приняла решение снести памятник в Пардаугаве. Однако мэр Риги Мартиньш Стакис не назвал, в какую сумму может обойтись демонтаж монумента. Столичное самоуправление также указало на то, что на законодательном уровне следовало бы установить, что оспаривание решения о закупке (услугах, связанных со сносом памятника) не должно останавливать саму закупку таких услуг. Это бы значительно сократило срок демонтажа памятника, указывает Рижская дума.