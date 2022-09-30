Армия и Пограничная служба взвешивают необходимость увеличить силы на границе с Россией

В связи с объявленной чрезвычайной ситуацией в приграничных регионах Национальные вооруженные силы и Пограничная служба начали совместно планировать, сколько военных и материально-технических ресурсов нужно держать на границе, сообщает LETA со ссылкой на Минобороны.

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Во вторник в связи с мобилизацией в России правительство объявило чрезвычайную ситуацию в Алуксненском, Балвском и Лудзенском крае. Она будет действовать до 27 декабря. В Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском крае и в Даугавпилсе режим ЧС действует еще с 11 августа прошлого года в связи с потоком нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Его продлевали уже несколько раз, и сейчас он действует до 10 ноября. В Лудзенском крае, который находится на границе и с Россией, и Беларусью, чрезвычайная ситуация объявлена дважды.

Во вторник правительство решило закрыть пропускной пункт в Педедзе и дало задание Пограничной службе тщательнее проверять граждан России. Полиция, Служба госбезопасности и армия будут помогать Пограничной службе в работе.