Армия Латвии готовится к перенятию части функций контроля за выполнением мер по Covid-19
Foto: F64

Национальные вооруженные силы Латвии (НВС)начали планировать, какие ресурсы армия может предоставить в качестве помощи структурам МВД, следящим за соблюдением в обществе мер и ограничений, призванных уменьшить распространение Covid-19.

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В НВС отмечают, что степень задействования солдат в данном вопросе будет зависеть от того, какую именно помощь запросит МВД. Весной этого года армия и Земессардзе уже оказывали полиции и Погранохране помощь — в условиях чрезвычайной ситуации военные патрули контролировали ситуацию на восточной границе Латвии, а также участвовали в совместных учениях с Госполицией.

Пока что неизвестно, помощь в какой именно сфере контроля структуры внутренних дел могут запросить у армии.

1 декабря правительство после десятичасовой дискуссии ввело новые ограничения в связи с Covid-19. Режим чрезвычайной ситуации продлен до 11 января 2021 года. Ограничения вводятся постепенно: часть из них вступают в силу 3 и 7 декабря, некоторые — 4 января. Подробный перечень новых мер и ограничений — в этой публикации Delfi.

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