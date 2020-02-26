Армия Латвии получила первую партию "убийц танков" — израильских ракет Spike

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии получили первые противотанковые ракетные системы Spike, сообщили в Министерстве обороны. Общая стоимость контракта — 108 миллионов евро, следующая партия Spike будет получена в июле этого года.

Согласно заключенному договору системы Spike будут поставляться НВС с конца 2019 года до 2023 года.

Часть этих систем будет предназначена также для оснащения гусеничной бронетехники разведки, закупленной Латвией у Великобритании. Первые боевые гусеничные бронемашины были получены в 2015 году.

Системы Spike имеют электрооптические элементы четвертого и пятого поколений, что обеспечивает высокую точность наведения и способность уничтожать разного рода бронетехнику, в том числе боевые танки.