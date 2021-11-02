Армия поможет рижским больницам в уходе за ковид-пациентами

Реагируя на призыв Министерства здравоохранения, с 4 ноября военные Национальных вооруженных сил и земессарги будут помогать рижским больницам в уходе за ковид-пациентами, сообщили в Министерстве обороны.

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В Рижских 1-ой и 2-ой больнице ежедневно четыре земессарги будут помогать переворачивать больных в кровати, транспортировать их на обследования, распределять еду, а также выполнять ряд других бытовых работ.

В Рижской Восточной клинической больнице медикам будут помогать 10 военных. В круглосуточном режиме пять военных будут выполнять обязанности дежурных техников, в том числе транспортировать больных, подключать их к кислородным баллонам. В свою очередь днем еще пять военных в помещениях больницы будут выполнять различные вспомогательные работы.

"Осознавая всю серьезность ситуации и нагрузку на медиков, Национальные вооруженные силы привлекут военных и земессаргов для обеспечения непрерывной работы больниц. Я призываю каждого жителя соблюдать установленные сейчас в стране ограничения на собрания, чтобы общими силами снизить распространение Covid-19", - отметил министр обороны Артис Пабрикс.

Напомним, что военные помогали и весной. Государственный центр закупок и защиты военных объектов взял на себя централизованную закупку индивидуальных средств защиты и дезинфекторов, в свою очередь, вооруженные силы были задействованы в обеспечении логистики. Также военные помогают в центрах вакцинации.