AS и Нацобъединение не будут участвовать в переговорах о расширении коалиции, Таварс назвал их цирком

"Объединенный список" (AS) и Национальное объединение не будут участвовать в запланированных сегодня переговорах о расширении коалиции между коалиционными партиями, Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными", заявили представители обеих партий.

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Руководитель фракции AS Эдгар Таварс назвал эти переговоры "цирком", в котором в числе прочих будут участвуют и "лица, причастные к попытке свержения правительства в четверг", имея в виду СЗК и "Прогрессивных".

Со своей стороны представитель Нацобъединения Янис Витенбергс заявил, что партии не ясен формат этих переговоров. "Может быть, в следующий раз будет приглашена партия Росликова или Шлесерса? Не стоит тратить время на странные переговорные форматы", — сказал политик.

Нацобъединение продолжает работать в коалиции, определены пять задач, и партия готова работать по этим задачам, добавил Витенбергс.

Депутат Янис Домбрава также заявил агентству LETA, что Нацобъединение не будет участвовать в пятисторонних переговорах, направленных на расширение коалиции. Национальное объединение ожидает, что премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое единство") разъяснит, поддерживает ли он работу нынешней трехпартийной коалиции или решил действовать иначе.

В 14 часов премьер-министр Кариньш пригласил на переговоры представителей пяти партий — коалиционных "Нового Единства", AS и Национального объединения, а также оппозиционных СЗК и "Прогрессивных".

После президентских выборов, на которых партии коалиции не смогли договориться о поддержке одного кандидата, Кариньш начал переговоры о возможном расширении коалиции с СЗК и "Прогрессивными". ОС и Нацобъединение выступают против расширения коалиции.