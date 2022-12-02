Ашераденс: 14 декабря вопрос об утверждении нового Кабинета министров может быть направлен в Сейм

Партии, формирующие правительство, могут завершить работу над проектом коалиционного соглашения к середине декабря. Сейчас ясно, что 13 декабря президент Эгилс Левитс может объявить Закон о Кабинете министров и Закон о государственном управлении в декабре, сказал представитель политической силы "Новое Единство" Арвилс Ашераденс. Партнеры по коалиции планируют, что сразу после этого — 14 декабря — состав правительства вынесут на голосование в Сейм.

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Поэтому время для обсуждения коалиционного договора еще есть.

"На следующей неделе — декларация, а потом перейдем к следующим вопросам", — сказал политик.

Договор будет "классическим и уже апробированным", сказал Ашераденс — обсуждения, вероятно, понадобятся только для вопросов, по которым коалиционные партии имеют право голосовать раздельно или сохранять свое мнение.

Например, для "Национального объединения" это обычно вопросы, связанные с гражданством, а "Новое Единство" определенно хочет сохранить за собой право по-другому голосовать по вопросам, связанным с ратификацией Стамбульской конвенции и Закона о гражданском союзе.

Вопросы, по которым партнеры по коалиции смогут сохранять обособленную позицию от остальных партий, обозначились еще при разработке правительственной декларации, поэтому большая часть из них уже ясна, отмечает политик.

Уже сообщалось, что пока продолжается работа над декларацией будущего правительства, потенциальные коалиционные партии уже приступили к работе над созданием коалиционного соглашения.

Переговорами по созданию нового правительства руководит лидер 13-го Сейма, нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"). Ожидается, что новую коалицию составят три партии — "Новое Единство", "Объединенный список" и "Национальное объединение", у который в сумме 54 депутатских мандата. Президент Эгилс Левитс номинировал Кариньша на пост премьера и в следующем правительстве.